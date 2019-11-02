حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد أمام بورنموث، التي تنطلق في الثانية والنصف ظهرا على ملعب فيتنس فيرست، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.
يدخل مانشستر يونايتد المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأربعاء الماضي على تشيلسي بهدفين مقابل هدف،وتأهله إلى دور الـ 16 من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
ويبحث اليونايتد من خلال المباراة عن تعديل مركزه في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل المركز السابع برصيد 13 نقطة، وسيمنحه الفوز فرصة الإقتراب من المربع الذهبي.
وعلى الجانب الآخر فإن بورنموث يحتل المركز التاسع بنفس رصيد مانشستر يونايتد، ولكنه يتأخر بفارق الأهداف.
وسيبحث بورنوث صاحب الأرض عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام اليونايتد، لمواصلة البقاء في منطقة منتصف الجدول على الأقل.
ولم يتمكن بورنموث من تحقيق أي إنتصار منذ فوزه على ساوثهامبتون في الجولة السادسة بسبتمبر الماضي، وتتأرجح نتائجه بين هزيمة وتعادل، ففي أخر جولتين حقق التعادل أمام نوريتش سيتي وواتفورد.
شاهد مباراة بورنموث ومانشستر يونايتد :
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مباراة بورنموث ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.