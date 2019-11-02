شيلونجو يعلن موعد عودته إلى مصر

كشف الناميبي بنسون شيلونجو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي عن موعد عودته إلى مصر. قال شيلونجو في تصريحات خاصة لـ" الوفد" إنه يعود إلى مصر يوم 18 نوفمبر الجاري عقب انتهاء رحلته مع منتخب بلاده المشارك في تصفيات أمم أفريقيا. لـ" الوفد" إنه يعود إلى مصر يوم 18 نوفمبر الجاري عقب انتهاء رحلته مع منتخب بلاده المشارك في تصفيات أمم أفريقيا. وقاد شيلونجو الدراويش للانتصار على الجزيرة الإماراتى بهدفين فى ذهاب دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

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