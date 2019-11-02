عقدت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية للمنتخبات الأولمبية اجتماعا بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعمرو الجنايني رئيس اللجنة المنظمة وحسام الزناتي مدير البطولة تضمن الاجتماع البنود التالية : - خطة نقل الجماهير عبر مترو الأنفاق بالتنسيق مع وزارة النقل وزارة النقل - الاطمئنان على الاستعدادات الخاصة لحفلي الافتتاح والختام. - التأكد من الترتيبات النهائية لوصول وإقامة وتنقلات البعثات المشاركة. - الانتهاء من تجهيز المركز الإعلامية باستادي القاهرة والسلام Advertisements - اعتماد الخطة الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة وهيئة الإسعاف مع وزارة الصحة وهيئة الإسعاف - اعتماد الأسعار النهائية للتذاكر والإعلان عنها رسميا والاتفاق على موعد طرحها. - الاطمئنان على تنفيذ قرار وزارة الخارجية بوضع كافة التسهيلات لمنح تأشيرات الدخول للمشاركين في البطولة. - استعراض الخطة الأمنية لتنظيم دخول وخروج الجماهير من الملعب. - وضع خطة لمواجهة الأمطار في الملاعب بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صبحي يجتمع باللجنة المنظمة لكأس أفريقيا للمنتخبات الأولمبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.