كيشو يتأهل إلى دور الـ 16 من بطولة العالم للمصارعة الرومانية

تأهل محمد إبراهيم كيشو إلى دور الـ 16 من بطولة العالم للمصارعة الرومانية تحت 23 سنة والتى تستمر حتى غدًا الأحد الموافق 3 نوفمبر الجاري. سنة والتى تستمر حتى غدًا الأحد الموافق 3 نوفمبر الجاري. ونجح كيشو في الفوز على بطل الصين بنتيجة 8/0 في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات وزن _67 كجم.



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