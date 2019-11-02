موعد مباراة الشباب والتعاون في الدوري السعودي.. والقنوات الناقلة

يحل فريق الشباب ضيفا ثقيلا على نظيره فريق التعاون مساء اليوم السبت على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

يدخل الشباب الجولة التاسعة وهو يحتل المركز الرابع برصيد ١٥ نقطة، في حين ياتي نادي التعاون فى المركز الحادي عشر برصيد ١١ نقطة

موعد مباراة الشباب والتعاون :

تنطلق مباراة الشباب و التعاون فى تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.

الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

الساعة السابعة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب و التعاون فى الدورى السعودى:

تذاع مباراة فريق الشباب أمام نظيره فريق التعاون بشكل حصري عبر قناة فى تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة.الساعة السابعة بتوقيت أبو ظبي.تذاع مباراة فريق الشباب أمام نظيره فريق التعاون بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية " ksa Sports 1 HD".

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