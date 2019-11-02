مدرب أهلي 2005 يشيد بأداء لاعبيه أمام المقاولون العرب

أحمد سمير المدير الفني لفريق الناشئين 2005 لكرة القدم أبدى سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على حساب المقاولون العرب بأربعة أهداف نظيفة، في مباراتهما بالجولة الرابعة من بطولة منطقة القاهرة التي أقيمت أمس، مؤكداً أنجميع اللاعبين قدموا أداءً مميزاً في اللقاء.
أضاف سمير قائلاً: "قدمنا مباراة كبيرة والرباعية نتاج عمل متواصل طوال الأسبوع الماضي، خاصة وان المقاولون من الفرق المميزة والتي تمتلك مجموعةمتجانسة من اللاعبين الموهوبين، وهو ما تم التأكيد عليه في المحاضرات التي سبقت المباراة وساعد علي تحقيق الفوز الكبير
وتابع قائلاً: " أوضحت للاعبين نقاط القوة والضعف لدي لاعبي المقاولون ونجحنا في تشكيل ضغط كبير عليهم.. مما أسفر عن أخطاء دفاعية للمقاولون وهذا ما مكننا من الفوز برباعية.
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