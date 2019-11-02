موعد مباراة النصر وأبها فى الدورى السعودي.. والقنوات الناقلة

يستضيف ستاد الأمير فيصل بن فهد، مساء اليوم السبت، مواجهة فريق النصر أمام نظيره فريق أبها، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

يدخل النصر الجولة التاسعة وهو يحتل المركز السادس برصيد ١٤ نقطة، حيث استطاع النصر تحقيق الفوز في ٤ مباريات، والتعادل في مباراتين وتلقى هزيمة واحدة، في حين يأتي نادي أبها

فى المركز الثامن برصيد ١١ نقطة، حيث استطاع أبها الفوز في ٣ مباريات والتعادل فى مباراتين وتلقى الهزيمة في ثلاث مواجهات بالدوري.

موعد مباراة النصر وأبها :

تنطلق مباراة النصر ضد نظيره فريق أبها في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت

القاهرة.

الساعة الثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت

مكة المكرمة،

الساعة التاسعة إلا عشر دقائق بتوقيت

أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وأبها :

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تذاع مباراة النصر و أبها بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa Sports 1 HD".

ومن المتوقع أن يخوض النصر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : برادلي جونز.

خط الدفاع :عبد الرحمن العبيد - عمر هوساوي - مايكون بيريرا - سلطان الغنام.

خط الوسط : عبد الله الخيبري - بيتروس ماتيوس-حسين المقهوي - سلمان المؤشر - نور الدين أمرابط.

خط الهجوم : عبد الرزاق حمد الله.