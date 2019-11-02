يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي نظيره الإنتاج الحربي وديًا اليوم السبت، في تمام الساعة الثالثة عصرًا على ملعب الإسماعيلية.
ومن المقرر أن يلعب الإسماعيلى ودياً مع إف سى مصر يوم الخميس الموافق 7 نوفمبر قبل أن يواجه المصرى البورسعيدى يوم الثلاثاء الموافق 12 منالشهر ذاته، وتختتم الوديات بمواجهة مصر المقاصة يوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر.
ويرغب الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني للإسماعيلي في تجهيز جميع لاعبي الفريق قبل انطلاق بطولة الدوري المصري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. الإسماعيلي يواجه الإنتاج الحربي وديًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.