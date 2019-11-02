اليوم.. الإسماعيلي يواجه الإنتاج الحربي وديًا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي نظيره الإنتاج الحربي وديًا اليوم السبت، في تمام الساعة الثالثة عصرًا على ملعب الإسماعيلية.

ومن المقرر أن يلعب الإسماعيلى ودياً مع إف سى مصر يوم الخميس الموافق 7 نوفمبر قبل أن يواجه المصرى البورسعيدى يوم الثلاثاء الموافق 12 من

الشهر ذاته، وتختتم الوديات بمواجهة مصر المقاصة يوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر.

ويرغب الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني للإسماعيلي في تجهيز جميع لاعبي الفريق قبل انطلاق بطولة الدوري المصري الممتاز.