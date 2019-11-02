موعد مباراة برشلونة وليفانتي.. والقنوات الناقلة

يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلًا على نظيره ليفانتي مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا"، على ملعب سيوتات دي فالنسيا.

ويدخل برشلونة اللقاء وهو في صدارة الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة، بينما يحتل ليفاني المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.

موعد مباراة برشلونة وليفانتي :

تنطلق مباراة برشلونة وليفانتي في تمام

الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة،

والساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

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والساعة السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليفانتي:

تذاع مباراة برشلونة وليفانتي بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 3 المشفرة بتعليق على محمد علي.