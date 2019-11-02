رياضة | والدة رونالدو: المافيا تتحكم في جائزة الكرة الذهبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر والدة رونالدو: المافيا تتحكم في جائزة الكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصفت دولوريس أفييرو والدة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، أن المافيا هي من تشرف على جوائز الكرة الذهبية.

كما أكدت دولوريس، أن المافيا هي من حرمت نجلها من الفوز بالعديد بالكرات الذهبية، موضحة أن رونالدو لا يمكن مقارنته بأشخاص أخرى ويظل اللاعب الأول عالميا.

وتابعت والدة رونالدو، تصريحاتها خلال كلمة ألقتها أثناء تكريم نجلها من قبل نادي ماديرا يونيون، في احتفاله التاريخي بمرور 106 أعوام على تأسيسه، قائلة المافيا هي الكلمة الصحيحة التي يمكن إطلاقها على اختيارات الكرة الذهبية.

Advertisements

وأضافت عن سؤالها فيما يتعلق باحتمال فوز نجلها بالكرة الذهبية مرة أخرى، "إذا كان إسبانيًا أو إنجليزيًا فلم يكونوا سيفعلوا ما فعلوه، ولكن هو برتغالي، ومن ماديرا أيضًا، حسنًا هذا حدث بسبب ذلك".

واختتمت تصريحاتها "أنا لا أعرف ما إذا كان سيحصل على الكرة الذهبية السادسة أو لا، ولكنني أثق به، أعتقد أنه يستحقها إذا قمنا بتحليل ما فعله خلال الموسم الماضي".

ويستعد رونالدو مع فريقه يوفنتوس، لمواجهة تورينو ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".