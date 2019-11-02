رياضة | خطوة جديدة من ميسي وسواريز تشعل أزمة مع جريزمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة جديدة من ميسي وسواريز تشعل أزمة مع جريزمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية فرنسية اليوم مفاجأة من العيار الثقيل بشأن علاقة الفرنسي أنطوان جريزمان مع زميليه في برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوياني لويس سواريز.

صحيفة فرنسية: جريزمان يتعرض للتجاهل من ميسي وسواريز

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليوم السبت: "مصدر مرموق من داخل برشلونة أكد لصحيفتنا أن سواريز و ميسي يتجاهلا أنطوان جريزمان".

وتابعت: "الأرجنتيني ميسي وصديقه سواريز لليوم متأثرين من قرار جريزمان رفض برشلونة قبل أن يضمه البارسا في الصيف القادم.

وكان برشلونة تعاقد مع جريزمان قادما من صفوف اتليتكو مدريد بعد أن دفعت إدارة البارسا 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

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