رياضة | مدرب منتخب نيجيريا الأوليمبي: سنصنع المجد في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب منتخب نيجيريا الأوليمبي: سنصنع المجد في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف إماما أماباكابو المدير الفني لمنتخب نيجيريا تحت 23 عامًا عن جاهزية منتخب بلاده لتحقيق نتائج إيجابية في كأس الأمم الإفريقية تحت 23، التي تحضتنها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري.

وأشار إلى أن النسور قادرون على خطف أحد البطاقات المؤهلة لفعاليات أولمبياد طوكيو 2020.

Advertisements

وتعتبر بطولة إفريقيا تحت 23 سنة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث سيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل.

وقال أماباكابو من معسكر الإسكندرية: "الهدف بالنسبة لنا هو القيام بعمل جيد في مصر والعودة بأحد التذاكر المؤهلة للألعاب الأولمبية.. نعلم جيدًا مدى صعوبة المهمة، وأعتقد أننا على استعداد تام لذلك، نمتلك لاعبين قادرين على صناعة المجد في مصر، لقد رأينا ما فعلوه خلال التصفيات، وأثق أننا يمكنا التطور أكثر قبل انطلاق البطولة".

ووصلت بعثة المنتخب النيجيري إلى مصر، خلال الساعات القليلة الماضية، ثم توجهت إلى الإسماعيلية للدخول في معسكر مغلق استعدادًا للبطولة.