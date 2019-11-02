رياضة | عاجل.. مانشستر يونايتد يتدخل لإعادة إبراهيموفيتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مانشستر يونايتد يتدخل لإعادة إبراهيموفيتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لإعادة زلاتان إبراهيموفيتش لاعب لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكيللعودة مرة أخرى لملعب أولد ترافورد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن مانشستر يونايتد يبحث بجدية عودة المهاجم السويدي خاصة أنه سيكون حرًا بدون ناد في الميركاتو الشتوي بعد انتهاء عقده في أمريكا.

ويعاني نادي مانشستر يونايتد هجوميًا بعد رحيل أليكسيس سانشيز وروميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان الإيطالي في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

يذكر أن إبراهيموفيتش انتقل للعب للشياطين الحمر في عام 2016، وسجل 29 عاماً في 53 مباراة.