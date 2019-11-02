رياضة | خاص.. موقف صلاح وتريزيجيه من المشاركة في مباراة ليفربول ضد أستون فيلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. موقف صلاح وتريزيجيه من المشاركة في مباراة ليفربول ضد أستون فيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب فيلا بارك مباراة بين أستون فيلا صاحب الأرض وليفربول ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، في لقاء سيقوده الحكم جوناثان موس.

وعلم موقع "الخليج 365 الرياضي" من مصادره موقف لاعبي منتخبنا الوطني محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه بالإضافة إلى أحمد المحمدي من المشاركة في مباراة اليوم السبت بين ليفربول ونظيره فريق استون فيلا ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

موقف محمد صلاح و تريزيجيه من المشاركة في مباراة استون فيلا ضد ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل المدير الفني الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول المباراة بالتشكيلة التالية والتي شهدت عودة لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول أساسيا بعد التعافي من الاصابة التي تعرض لها في مباراة توتنهام بالجولة السابقة من بطولة البريميرليج.

حراسة المرمي: أليسون بيكر

خط الدفاع: روبيرتسون _ فان دايك _ لوفرين _ ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: فابينهو _ هنديرسون _ فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح _ ساديو ماني _ روبرتو فيرمينو.

بينما يدخل دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا المباراة بالتشكيلة التالية:

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حراسة المرمي : توم هيتون

خط الدفاع : جالبيرت _ مينجز _ انكليزي _ تارجيت

خط الوسط : دوجلاس لويز _ ناكامبا _ جاك جريليش

خط الهجوم : أنور الغازي _ ويسلي _ ماجين

ويجلس لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجيه علي مقاعد البدلاء في المباراة وبينما يخرج أحمد المحمدي من قائمة المباراة.

موعد مباراة استون فيلا ضد ليفربول بين محمد صلاح و تريزيجيه

ويستعد نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح لملاقاة نظيره فريق استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزجيه اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام فى تمام الساعة الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة.

موقف ليفربول ضد أستون فيلا ومحمد صلاح وتريزيجيه في جدول ترتيب بطولة البريميرليج.

ويدخل نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المباراة باحثا عن الثلاث نقاط للأنفراد بصدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يرغب نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه للعودة إلي طريق الانتصارت مرة أخري بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي بنتيجة 3 / 0 ليبتعد عن مراكز الهبوط ويقترب من فرق منتصف الجدول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج.