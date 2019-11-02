رياضة | الأهلي يدعم "ثلاثي" المنتخب الأوليمبي من الإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يدعم "ثلاثي" المنتخب الأوليمبي من الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وأضاف مدير الكرة أنه تواصل أيضا مع المالي أليو ديانج المحترف في صفوف الفريق والمتواجد حاليا مع منتخب بلاده الأوليمبي الذي يستعد للمشاركة أيضا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة بمصر. وأضاف مدير الكرة أنه تواصل أيضا مع المالي أليو ديانج المحترف في صفوف الفريق والمتواجد حاليا مع منتخب بلاده الأوليمبي الذي يستعد للمشاركة أيضا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة بمصر. وأعرب عبدالحفيظ عن أمله في تأهل المنتخب الأولمبي إلى الاولمبياد والتي تعد الحدث الأهم للجيل الحالي الذي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين الواعدين يمثلون القوام الأساسي مستقبلا مع أنديتهم والمنتخب الوطني الأول.

قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إنه أجرى عدة اتصالات خلال الفترة الماضية مع ثلاثي المنتخب الأوليمبي رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي للاطمئنان عليهم والشد من أزرهم قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنه التي تقام في مصر خلال شهر نوفمبر الجاري، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.



وجاءت اتصالات مدير الكرة مع رباعي المنتخب الأولمبي ضمن التواصل المستمر والدائم بين الجهاز الفني والإداري بالنادي مع اللاعبين الدوليين أثناء تواجدهم مع المنتخبات الوطنية.



ويقيم فريق الكرة بالأهلي معسكره التدريبي حاليا في الإمارات، والذي يستمر لمدة أسبوع وفق أجندة الجهاز الفني للاستعداد لمرحلة ما بعد انتهاء فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية ومشاركة المنتخب الأولمبي في أمم إفريقيا.