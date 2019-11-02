رياضة | موعد انضمام نجوم الأهلي لمعسكر منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد انضمام نجوم الأهلي لمعسكر منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينضم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدوليين، والمتواجدين حاليا مع الفريق في معسكر الإمارات إلى معسكر المنتخب الوطني الأول يوم الخميس المقبل بعد انتهاء فترة المعسكر وعودتهم إلى القاهرة.



واللاعبون الذين وقع عليهم اختيار جهاز المنتخب من الأهلي هم: أحمد فتحي ومحمد الشناوي ومحمد هاني ومحمود وحيد ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات.



وتعود بعثة الأهلي إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل، على أن ينضم الدوليون إلى معسكر المنتخب بداية من يوم الخميس.



ويستعد المنتخب الوطني الأول للتصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021 التي تقام في الكاميرون.