رياضة | معسكر الأهلي في الإمارات .. جولة حرة وجيم وأشياء أخرى

تفاصيل معسكر الأهلي في الإمارات قبل العودة



ويؤدي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب نادي شباب الاهلي دبي، والتي يركز فيها الجهاز الفني على تدريبات الكرة بشكل أكبر، إلى جانب التركيز على الجانب البدني.



ويشارك في معسكر الإمارات 25 لاعبا، فيما يغيب أربعة لاعبين بسبب الانضمام لمنتخبي مصر ومالي للاستعداد لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي تقام في مصر خلال الشهر الجاري. ويشارك في معسكر الإمارات 25 لاعبا، فيما يغيب أربعة لاعبين بسبب الانضمام لمنتخبي مصر ومالي للاستعداد لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي تقام في مصر خلال الشهر الجاري. وسمح الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر للاعبين بالقيام بجولة حرة غدا داخل مدينة دبي، وذلك على هامش معسكر الفريق بالإمارات، الذي بدأ يوم الخميس الماضي ويستمر إلى الأربعاء المقبل.



ويخوض الأهلي مرانه اليوم على ملعب شباب الأهلي دبي، ضمن البرنامج الذي يقوم الفريق بتنفيذه على المستوى البدني والفني والذي يرغب من خلاله رينيه فايلر المدير الفني في الوصول إلى أهداف محددة على المستويين الفني والبدني مع التقارب بشكل أكبر بين الجهاز واللاعبين من خلال التواجد في معسكر خارجي لمدة أسبوع.