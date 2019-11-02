رياضة | عاجل.. يوفنتوس يرد على أنباء التعاقد مع صلاح ويوجه ضربة قاتلة لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. يوفنتوس يرد على أنباء التعاقد مع صلاح ويوجه ضربة قاتلة لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي يوفنتوس رد على الأنباء التي تتحدث عن انتقال النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول إلى السيدة العجوز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يوفنتوس يرد على أنباء التعاقد مع صلاح ويوجه ضربة قاتلة لريال مدريد

ووفقا لصحيفة "ليفربول إيكو" فإن يوفنتوس يرفض التعاقد مع محمد صلاح في الفترة القادمة، لأنه يعلم جيدا أن القيمة المالية ستكون كبيرة للغاية ولا يمكن الدخول في صفقة تكلف خزائن النادي ملايين الدولارات.

وتابعت أن يوفنتوس يستهدف ضم كريستيان إيريكسن نجم توتنهام الإنجليزي والذي يعد هدفا أساسيا لنادي ريال مدريد، لأنهم يرون أن المقابل المادي الذي سيتم دفعه سيكون مقبولا وليس باهظا بسبب أن عقد اللاعب مع السبيرز سينتهي بنهاية هذا الموسم.

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وأشارت الصحيفة إلى أن مسئولو يوفنتوس راقبوا إيريكسن أمام ليفربول في المباراة التي جمعتهما بالجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي وانتهت بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف، حيث قدم اللاعب الدانماركي أداء مميزا.

ويستقبل ملعب فيلا بارك مباراة بين أستون فيلا صاحب الأرض وليفربول ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، في لقاء سيقوده الحكم جوناثان موس.

موعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي

يستضيف أستون فيلا فريق ليفربول، في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسه بتوقيت السعودية والسابعه بتوقيت الإمارات والرابعه بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي.