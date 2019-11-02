رياضة | راحة لنجوم الأهلي في معسكر الإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راحة لنجوم الأهلي في معسكر الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر منح اللاعبين راحة من التدريبات غدا الأحد، حيث يكتفي اللاعبون بأداء بعض التدريبات في صالة الجيم بمقر إقامة الفريق بدبي، على أن يستأنف الفريق مرانه يوم الاثنين المقبل خلال معسكره المغلق الذي يقام حاليا في الإمارات.

ويستضيف نادي شباب الأهلي دبي تدريبات الفريق خلال فترة المعسكر والتي بدأت يوم الخميس الماضي وتستمر إلى الأربعاء المقبل.

ويؤدي الأهلي مرانه على فترة واحدة وفقا للبرنامج الذي حدده الجهاز بقيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، والذي يبحث عن تحقيق أقصى استفادة من خلال تجمع اللاعبين في المعسكر الخارجي.

وتتوقف بطولة الدوري المحلي حالياً؛ بسبب ارتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2021)، وكذلك خوض المنتخب الأولمبي تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.