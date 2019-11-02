رياضة | عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء الأهلي بطلب جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء الأهلي بطلب جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي ضم صفقتين جديدتين خلال فترة الانتقالات في شهر يناير المقبل.

وتمسك فايلر بضم مهاجم قوي للقلعة الحمراء بالإضافة إلى مدافع في ظل كثرة الإصابات التي تطارد الفريق في الفترة الأخيرة.

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ويقيم الأهلي معسكراً في الامارات استعداداً لخوض مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا واستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة من 3 مباريات فقط.