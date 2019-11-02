رياضة | مواعيد مباريات اليوم السبت.. أستون فيلا ضد ليفربول.. وقمة إيطالية مرتقبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم السبت.. أستون فيلا ضد ليفربول.. وقمة إيطالية مرتقبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواعيد مباريات اليوم، عندما تقام العديد من المباريات الهامة اليوم السبت الموافق 2 / 11 / 2019، لذلك نعرض لكم جدول مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها والاستمتاع بها فور إنطلاقها.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في البريميرليج "الجولة الـ11"

حيث بدأت الجولة ظهر اليوم بمباراة بورنموث ضد مانشستر يونايتد، وتستأنف باقي مجريات الجولة بتلك المباريات:

شيفيلد يونايتد x بيرنلي، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

برايتون x نوريتش سيتي، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 8.

أستون فيلا x ليفربول، في مواجهة إنجليزية بنكهة مصرية بين محمد صلاح وتريزيجيه، عندما تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

وست هام يونايتد x نيوكاسل يونايتد، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 10.

مانشستر سيتي x ساوثهامبتون، عندما يستضيف السيتيزينز نظيره ساوثهامبتون، في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 11.

أرسنال x وولفرهامبتون، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

واتفورد x تشيلسي، حيث يحل البلوز ضيفًا ثقيلاً على واتفورد، عندما تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في الليجا “الجولة الـ12”

ليفانتي x برشلونة، يحل البلوجرانا ضيفًا ثقيلاً على ليفانتي، في المباراة التي تقام بينهما في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

إشبيلية x أتلتيكو مدريد، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

ريال مدريد x ريال بيتيس، عندما يستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد وضيفه ريال بيتيس، في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

مواعيد مباريات اليوم في الكالتشيو “الجولة الـ11”

حيث بدأت الجولة اليوم بمباراة روما ضد نابولي في تمام الرابعة، وتستأنف باقي مجريات الجولة بتلك المباريات:

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بولونيا x إنتر ميلان، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

تورينو x يوفنتوس، عندما يحل اليوفي ضيفاً ثقيلاً على نظيره تورينو، في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

مواعيد مباريات اليوم في البوندسليجا “الجولة العاشرة”

حيث بدأت الجولة اليوم بمباراة بروسيا دورتموند ضد فولفسبورج، ولقاء بايرن ميونيخ ضد فولفسبورج، في الرابعة والنصف مساءًا.

مواعيد مباريات اليوم في الليج1 “الجولة الـ12”

مارسيليا x ليل، تقام المباراة في تمام 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و5:30 مساءًا بتوقيت تونس، و4:30 مساءًا بتوقيت جرينتش.

تولوز x ليون، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:00 مساءًا بتوقيت تونس، و7:00 مساءًا بتوقيت جرينتش.

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين "الجولة التاسعة"

حيث بدأت الجولة اليوم بمباراة العدالة ضد الحزم في تمام الخامسة إلا ثلث، وتستأنف باقي مجريات الجولة بتلك المباريات:

التعاون x الشباب، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و4:00 مساءًا بتوقيت تونس، و3:00 مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المبارات حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.

النصر x أبها، تقام المباراة في تمام 6:50 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:50 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:50 مساءًا بتوقيت الإمارات، و5:50 مساءًا بتوقيت تونس، و4:50 مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المبارات حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري القطري “الجولة التاسعة”

الدحيل x السد، تقام المباراة في تمام 6:25 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:25 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:25 مساءًا بتوقيت الإمارات، و5:25مساءًا بتوقيت تونس، و4:25 مساءًا بتوقيت جرينتش.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة السادسة"

حيث بدأت الجولة في الرابعة مساء اليوم بمباراة رجاء بني ملال ضد الفتح الرباطي.

مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية "ذهاب دور الـ16"

الرجاء البيضاوي x الوداد البيضاوي، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:00 مساءًا بتوقيت تونس، و7:00 مساءًا بتوقيت جرينتش.