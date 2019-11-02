رياضة | التشكيل المتوقع.. رونالدو يعود لقيادة يوفنتوس في الديربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع.. رونالدو يعود لقيادة يوفنتوس في الديربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتطلع يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لمواصلة مشوراه في الكالتشيو هذا الموسم وذلك عندما يواجه نظيره تورينو في مباراة الديربي وذلك ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من عمر المسابقة. ويسعى رجال المدرب الإيطالي ماورويسيو ساري لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم للاستمرار في صدارة الترتيب في ظل ملاحقة إنتر ميلان. تشكيل يوفنتوس ضد تورينو في الديربي Advertisements

حراسة المرمى : تشيزني خط الدفاع :كوادرادو، بونوتشي، دى ليخت، ساندرو خط الوسط : خضيرة، بينتاكور، ماتويدي خط الهجوم :بيرنارديسكى، كريستيانو رونالدو، باولو ديبالا.

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