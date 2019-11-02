رياضة | ذعر في الأهلي بسبب رمضان صبحي

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شهدت الساعات الماضية وجود مفاوضات من قبل أحد الأندية الإيطالية التي تلعب في الدرجة الأولى مع نجم الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي، رمضان صبحي المعار من صفوف هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

ذعر في الأهلي بسبب رمضان صبحي

ويأمل مسئولو الأهلي في إقناع اللاعب بالبقاء في الفريق الأحمر وتقديم عرض لشرائه نهائيا خلال الفترة المقبلة لضمان تواجده داخل أروقة النادي الأهلي.

ويقدم رمضان صبحي مستويات مميزة مع الأهلي في فترة الإعارة الحالية، بالإضافة إلى قيادته لمنتخب مصر الأوليمبي والذي يستعد لخوض غمار منافسات بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المؤهلة لأوليمبياد طوكيو.

رمضان صبحي يعد الجماهير بتحقيق لقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما

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وفي سياق متصل، أعرب رمضان صبحي عن سعادته بتواجده في المنتخب الأولمبي ووجوده كقائد له، مؤكداً أن بطولة كأس الأمم الإفريقية ستكون صعبة.

وصرح رمضان صبحي، قائلاً :" : البطولة صعبة لكن إن شاء الله سنفرح الشعب المصري كله ومستعدين بشكل جيد جدا، ونسعى للوصول للاوليمبياد .

وأضاف :" يتواجد في البطولة أقوي 8 فرق في القارة في السن ده لكن نحن لدينا هدف نسعي للوصول إليه، كلنا نشعر بالمسؤولية.

وتابع :" انا تحت امر الجهاز الفني العب في اي مكان في الملعب، لكن اكيد بحب العب في الهجوم ..، واتمنى الجماهير تحضر وتكون معنا وتساندنا، احنا ملعبناش كتير في حضور جماهير .".

وأردف :" اكيد الاهتمام بالمنتخب الاول بيكون أكبر لكن اكيد الناس مهتمة بينا وبرضو هيساندونا، ضغط الماتشات في البطولة مش ازمة عملنا كده في الدوري، وشوقي غريب عامل برنامج اعداد بدني معين يساعد اللاعيبة تلعب كل يوم ماتش ".