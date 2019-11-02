اونلاين | يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف أستون فيلا فريق ليفربول، في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسه بتوقيت السعودية والسابعه بتوقيت الإمارات والرابعه بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي.

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزى، فى التاسعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، نظيره آرسنال على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات دور الستة عشرة لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

Advertisements

ويدخل ليفربول المباراة وهو متصدر الدورى الإنجليزى الممتاز، بمعنويات مرتفعة بعدما انتزع فوزًا مثيرًا من ضيفه توتنهام، بنتيجة 2/1، فى المواجهة المثيرة التى أقيمت بينهما مساء الأحد الماضى، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة البريميرليج.

خاض النجم المصرى محمد صلاح، 6 مباريات أمام أرسنال بمسابقة الدورى الإنجليزى بقميص تشيلسى وليفربول سجل خلالها 6 أهداف بواقع 5 أهداف مع ليفربول وهدف وحيد مع تشيلسى، بينما تمكن من صناعة 3 أهداف، ليساهم "الفرعون المصري" بـ9 أهداف فى تاريخ مواجهاته أمام "الجانرز".