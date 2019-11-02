شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد موعد انضمام الدوليين لمعسكر المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ينضم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدوليين، والمتواجدين حاليًا مع الفريق في معسكر الإمارات، إلى معسكر المنتخب الوطني الأول الخميس المقبل، بعد انتهاء فترة المعسكر وعودتهم إلى القاهرة، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للنادي.

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واللاعبون الذين وقع عليهم اختيار جهاز المنتخب من الأهلي هم: أحمد فتحي ومحمد الشناوي ومحمد هاني ومحمود وحيد ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

وتعود بعثة الأهلي إلى القاهرة، الأربعاء المقبل، على أن ينضم الدوليون إلى معسكر المنتخب بداية من الخميس.

ويستعد المنتخب الوطني الأول للتصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021 التي تقام في الكاميرون.