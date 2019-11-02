شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يشيد بالتزام لاعبي المنتخب الأوليمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أشاد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، بالتزام جميع اللاعبين والأجواء المثالية في المعسكر بالعين السخة، بداية من مقر الإقامة، ومرورًا بملاعب ستاد السويس وملعب وادي دجلة بالعين السخنة، موجهًا الشكر للجميع.

وقال غريب، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: «الجهاز الفني واللاعبين يقدرون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ولديهم كل الحرص على إسعاد الجماهير المصرية».

ووجه المدير الفني للمنتخب الأوليمبي الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكره، وأحمد عبدالله، عضو اللجنة والمشرف على المنتخب الأوليمبي، لما يبذلونه من جهد في تذليل أي عقبات تواجه الفريق.