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الأهلي راحة من التدريبات الأحد

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة من التدريبات غدا الأحد، خلال معسكره في الإمارات.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، سيكتفي اللاعبون بأداء بعض التدريبات في صالة الجيم بمقر إقامة الفريق بدبي، على أن يستأنف الفريق مرانه يوم الاثنين المقبل خلال معسكره المغلق الذي يقام حاليا في الإمارات.

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ويستضيف نادي شباب الأهلي دبي تدريبات الفريق خلال فترة المعسكر والتي بدأت يوم الخميس الماضي، وتستمر إلى الأربعاء المقبل.

ويؤدي الأهلي مرانه على فترة واحدة وفقا للبرنامج الذي حدده الجهاز بقيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، والذي يبحث عن تحقيق أقصى استفادة من خلال تجمع اللاعبين في المعسكر الخارجي.

وتتوقف بطولة الدوري المحلي حالياً؛ بسبب ارتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2021)، وكذلك خوض المنتخب الأولمبي تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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