شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن عن الزي الرسمي للمنتخب الأوليمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن اتحاد الكرة المصري عن الزي الرسمي الذي سيخوض به المنتخب الأوليمبي منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والمؤهلة للأولمبياد. ونشر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة صورة الزي، حيث يرتدي اللاعبون القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأسود، بينما يرتدي الحارس القميص الموف.

وتنطلق فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة في مصر، في الثامن من شهر نو فمبر الجاري.

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