شكرا لقرائتكم لاعبو الأهلى الدوليون ينضمون لمعسكر المنتخب الخميس المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينضم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى الدوليين، والمتواجدين حاليا مع الفريق في معسكر الإمارات إلى معسكر المنتخب الوطني الأول يوم الخميس المقبل بعد انتهاء فترة المعسكر وعودتهم إلى القاهرة.

واللاعبون الذين وقع عليهم اختيار جهاز المنتخب من الأهلي هم: أحمد فتحي ومحمد الشناوي ومحمد هاني ومحمود وحيد ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

وتعود بعثة الأهلي إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل، على أن ينضم الدوليون إلى معسكر المنتخب بداية من يوم الخميس.

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ويستعد المنتخب الوطني الأول للتصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021 التي تقام في الكاميرون.

قائمة الأهلى فى معسكر دبى تضم 25 لاعبا وهم محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى، أحمد فتحى ومحمد هانى ومحمود وحيد وعلى معلول ورامى ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود متولي وحسين السيد، حسام عاشور وعمرو السولية وحمدى فتحى وكريم نيدفيد ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو ومحمد مجدى أفشة وصالح جمعة وجونيور أجاى وأحمد الشيخ، وليد أزارو ومروان محسن.