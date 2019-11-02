شكرا لقرائتكم عبد الله السعيد يظهر فى الزمالك مُجدداً بسبب مدير التعاقدات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ناقش مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، خلال الفترة الجارية، تعيين مديراً للتعاقدات بالقلعة البيضاء، حيث تم طرح عدد من الأسماء على مجلس إدارة النادى خلال الفترة الماضية.

ولم يستقر مجلس إدارة الزمالك على اسم معين لذا فضل مجلس إدارة القلعة البيضاء إرجاء الحديث فى الملف لحين حسمه بصورة نهائية، وفقا لما كشفه مصدر مطلع بالنادى الأبيض ويتولى شريف إسلام منصب مدير التسويق بالزمالك منذ رحيل خالد رفعت عن ذلك المنصب ويبحث مسئولى الأبيض عن تعيين مديرا للتعاقدات خلال الفترة الجارية.

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وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك لـ"الخليج 365" إن أحد أعضاء مجلس إدارة النادى الأبيض طرح اسم سيد مرعى لتولى هذا المنصب ويعد "مرعى" وسيط صفقة توقيع عبد الله السعيد للزمالك عندما كان لاعباً فى الأهلى قبل أن يتم التراجع عن الصفقة حينما تم إقناع السعيد وقتها بالتجديد للقلعة الحمراء عقب توقيعه للزمالك ثم تم إعارته لنادى كوبيون بالوسورا الفنلندى ثم انضم للأهلى السعودى قبل عودته إلى الدورى المصرى بالانضمام إلى بيراميدز.

وتابع المصدر ذاته إنه تم رفض سيد مرعى بسبب عدم إجادته للغة الإنجليزية وفقا لذلك المصدر لذا يبحث الأبيض عددا من الأسماء الأخرى قبل الإعلان عن المسألة.