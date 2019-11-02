شكرا لقرائتكم الأهلى يكتفى بالتدريبات فى "الجيم" غدًا بمعسكر الإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستضيف نادي شباب الأهلي دبي تدريبات الفريق خلال فترة المعسكر، والتي بدأت يوم الخميس الماضي وتستمر إلى الأربعاء المقبل.
وتتوقف بطولة الدوري المحلي حالياً بسبب إرتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة ( الكاميرون 2021) وكذلك خوض المنتخب الأولمبي تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020
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