شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يطمئن على لاعبى المنتخب الأولمبى هاتفيًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف مدير الكرة أنه تواصل أيضا مع المالي أليو ديانج المحترف في صفوف الفريق والمتواجد حاليا مع منتخب بلاده الأولمبي الذي يستعد للمشاركة أيضا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة بمصر.
وأعرب عبدالحفيظ عن أمله في تأهل المنتخب الأولمبي إلى الاولمبياد والتي تعد الحدث الأهم للجيل الحالي والذي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين الواعدين والذي يمثلون القوام الأساسي مستقبلا مع أنديتهم والمنتخب الوطني الأول.
وجاءت اتصالات مدير الكرة مع رباعي المنتخب الأولمبي ضمن التواصل المستمر والدائم بين الجهاز الفني والإداري بالنادي مع اللاعبين الدوليين أثناء تواجدهم مع المنتخبات الوطنية.
ويقيم فريق الكرة بالأهلي معسكره التدريبي حاليا في في مدينة الإمارات، والذي يستمر لمدة أسبوع وفق أجندة الجهاز الفني للاستعداد لمرحلة ما بعد انتهاء فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية ومشاركة المنتخب الأولمبي في أمم إفريقيا.
قائمة الأهلى فى معسكر دبى تضم 25 لاعبا وهم محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى، أحمد فتحى ومحمد هانى ومحمود وحيد وعلى معلول ورامى ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود متولي وحسين السيد، حسام عاشور وعمرو السولية وحمدى فتحى وكريم نيدفيد ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو ومحمد مجدى أفشة وصالح جمعة وجونيور أجاى وأحمد الشيخ، وليد أزارو ومروان محسن.
كانت هذه تفاصيل خبر سيد عبد الحفيظ يطمئن على لاعبى المنتخب الأولمبى هاتفيًا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.