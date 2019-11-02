شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يطمئن على لاعبى المنتخب الأولمبى هاتفيًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه أجرى عدة اتصالات خلال الفترة الماضية مع ثلاثي المنتخب الاولمبي رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي، للإطمئنان عليهم والشد من أزرهم قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنه التي تقام في مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وأضاف مدير الكرة أنه تواصل أيضا مع المالي أليو ديانج المحترف في صفوف الفريق والمتواجد حاليا مع منتخب بلاده الأولمبي الذي يستعد للمشاركة أيضا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة بمصر.

وأعرب عبدالحفيظ عن أمله في تأهل المنتخب الأولمبي إلى الاولمبياد والتي تعد الحدث الأهم للجيل الحالي والذي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين الواعدين والذي يمثلون القوام الأساسي مستقبلا مع أنديتهم والمنتخب الوطني الأول.

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وجاءت اتصالات مدير الكرة مع رباعي المنتخب الأولمبي ضمن التواصل المستمر والدائم بين الجهاز الفني والإداري بالنادي مع اللاعبين الدوليين أثناء تواجدهم مع المنتخبات الوطنية.

ويقيم فريق الكرة بالأهلي معسكره التدريبي حاليا في في مدينة الإمارات، والذي يستمر لمدة أسبوع وفق أجندة الجهاز الفني للاستعداد لمرحلة ما بعد انتهاء فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية ومشاركة المنتخب الأولمبي في أمم إفريقيا.

قائمة الأهلى فى معسكر دبى تضم 25 لاعبا وهم محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى، أحمد فتحى ومحمد هانى ومحمود وحيد وعلى معلول ورامى ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود متولي وحسين السيد، حسام عاشور وعمرو السولية وحمدى فتحى وكريم نيدفيد ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو ومحمد مجدى أفشة وصالح جمعة وجونيور أجاى وأحمد الشيخ، وليد أزارو ومروان محسن.