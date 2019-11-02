شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يطلب حضور 80 ألف مشجع فى وديتى ليبريا وكينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتضمن خطاب اتحاد الكرة للأمن أنه يطلب حضور السعة الجماهيرية كاملة لإستاد برج العرب فى المباراتين، وينتظر اتحاد الكرة قرار الأمن بالموافقة على هذا العدد وهو 80 ألف مشجع سعة ستاد برج العرب، أو تحديد عدد معين وفقا للرؤية الأمنية.
ويخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام ليبيريا ببرج العرب يوم 7 نوفمبر الجارى قبل خوض مباراته الإفتتاحية بتصفيات أمم افريقيا 2021 أمام كينيا على نفس الملعب يوم 14 نوفمبر.
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