شكرا لقرائتكم تعرف على أرقام لاعبى المنتخب الأولمبى ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ويرتدى رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلى، القميص رقم 10 في صفوف منتخب مصر وطاهر طاهر جناح المقاولون العرب القميص رقم 9 ومصطفي محمد مهاجم الزمالك للقميص رقم 11. Advertisements وضم شوقى غريب 21 لاعباً وجاءت كالتالى:

حراسة المرمى: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحى خط الدفاع: أسامة جلال ومحمود مرعى ومحمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) ومحمد عبد السلام وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقى خط الوسط: أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدى وناصر ماهر خط الهجوم: رمضان صبحى وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور وعبدالرحمن مجدى ومصطفى محمد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان بينما تم استبعاد كل من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدى، محمد صادق، أحمد أيمن.

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