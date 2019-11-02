شكرا لقرائتكم جولة للاعبى الأهلى بمدينة دبى غدا على هامش معسكر الإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقوم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، بجولة حرة غدا داخل مدينة دبي، وذلك على هامش معسكر الفريق الذي يقام في الإمارات والذي بدأ يوم الخميس الماضي ويستمر إلى الأربعاء المقبل.

ويؤدي الأهلي مرانه اليوم على ملعب شباب الأهلي دبي، ضمن البرنامج الذي يقوم الفريق بتنفيذه على المستوى البدني والفني والذي يرغب من خلاله رينيه فايلر المدير الفني في الوصول إلى أهداف محددة سواء على المستويين الفني أو التقارب بشكل أكبر بين الجهاز واللاعبين من خلال التواجد في معسكر خارجي لمدة أسبوع.

ويستعد الأهلي لمرحلة ما بعد انتهاء فترة التوقف خلال شهر نوفمبر الجاري، والتي تشهد مشاركة الفريق في مواجهات وتحديات قوية سواء على المستوي المحلي أو الإفريقي.

Advertisements

وتتوقف بطولة الدوري المحلي حالياً بسبب إرتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة ( الكاميرون 2021) وكذلك خوض المنتخب الأولمبي تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

قائمة الأهلى فى معسكر دبى تضم 25 لاعبا وهم محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى، أحمد فتحى ومحمد هانى ومحمود وحيد وعلى معلول ورامى ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود متولي وحسين السيد، حسام عاشور وعمرو السولية وحمدى فتحى وكريم نيدفيد ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو ومحمد مجدى أفشة وصالح جمعة وجونيور أجاى وأحمد الشيخ، وليد أزارو ومروان محسن.