شكرا لقرائتكم حسين السيد يخضع لفحص طبى بعد تعرضه لكدمة فى مران الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع حسين السيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق الذي يقام مساء اليوم، للاطمئنان على حالته بعد تعرضه لكدمة في مران الأمس والتي أدت أدت إلى تورم خفيف في الركبة.

وخرج السيد قبل نهاية مران الأمس بصحبة طبيب الفريق خالد محمود، وخضع لفحوصات طبية، وعلى ضوء نتائج الفحص الطبي اليوم يتحدد فرص مشاركته في المران الجماعي.

وفى ذات السياق خاض لاعبو الأهلي، جلسة في الجيم صباح اليوم داخل فندق الإقامة بمدينة دبي، وذلك ضمن البرنامج الذي حدده الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

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ويؤدي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب نادي شباب الاهلي دبي، والتي يركز فيها الجهاز الفني على تدريبات الكرة بشكل أكبر، إلى جانب التركيز على الجانب البدني.

وعقد رينيه فايلر جلسات فنية ونظرية مع اللاعبين لتوضيح بعض الجمل الفنية التي يرغب في تطبيقها سواء فيما يتعلق بالتحرك داخل أرض الملعب وبناء الهجمات.