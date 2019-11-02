شكرا لقرائتكم الأهلى يوجه الشكر لنادى شباب دبى لاستضافته المعسكر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلى، الشكر لإدارة نادي شباب الأهلي دبي، على استضافة تدريبات الفريق خلال المعسكر التدريبي الذي يقام حاليا في الإمارت لمدة أسبوع، وذلك في إطار تحضيرات الجهاز الفني للمرحلة المقبلة والتي يخوض خلالها الأهلي منافسات بطولة الدوري ومواجهة النجم الساحلي في تونس في أول مباراة للفريق بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأشاد عبد الحفيظ بالتعاون الرائع مع جانب إدارة نادي شباب الأهلي دبي مع الاهلي منذ وصله دبي عصر الخميس الماضي لبدء معسكره الخارجي حيث فتح نادي شباب أهلي دبي ملاعبه لتدريبات الأهلي خلال معسكر الإمارات و خاض الفريق مرانه الاول يوم الخميس على فرع النادي الأماراتي بمنطقة العوير، فيما أدي مرانه أمس على فرع النادي بالممزر والقريب من فندق الإقامة.

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كما وجه مدير الكرة الشكر للإعلامي عبدالفتاح إسماعيل، على تواصله المستمر مع البعثة وتسهيل بعض المهام الخاصة بالأمور الإدارية.

ويأتي معسكر الاهلي الحالي في ظل توقف بطولة الدوري المحلي حالياً بسبب إرتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة ( الكاميرون 2021) وكذلك خوض المنتخب الأولمبي تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020