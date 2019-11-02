شكرا لقرائتكم شاهد ألوان قميص المنتخب الأولمبى فى أمم أفريقيا تحت 23 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، ألوان القميص الذي سيخوض به الفريق بطولة أمم أفريقيا التى تنطلق يوم الجمعة المقبل حتى 22 نوفمبر والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وتقرر ارتداء الفريق للون الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما الأبيض زي احتياطي، ويرتدي الحارس للون "الموف" الأساسي واللون الاحتياطي أصفر.

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وضم شوقى غريب 21 لاعباً وجاءت كالتالي: حراسة المرمي: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحي، وفى خط الدفاع: أسامة جلال ومحمود مرعي ومحمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام)، ومحمد عبد السلام وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقي، وفى خط الوسط أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدي وناصر ماهر وللهجوم رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور وعبد الرحمن مجدي ومصطفي محمد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان، بينما تم استبعاد كلاً من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدي، محمد صادق، أحمد أيمن.