الزمالك يفكر فى تعيين مدير للتعاقدات...

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جدة - عمرو شويل يناقش مجلس إدارة الزمالك، خلال الفترة الجارية، تعيين مديراً للتعاقدات بالقلعة البيضاء، حيث تم طرح عدداً من الأسماء على مجلس إدارة النادى خلال الفترة الأخيرة. ولم يستقر مجلس الزمالك على اسم معين لذا فضل مجلس إدارة القلعة البيضاء إرجاء الحديث فى الملف لحين حسمه بصورة نهائية وفقا لما كشفه مصدر مطلع بالنادى الأبيض. ويتولى شريف إسلام منصب مدير التسويق بالزمالك منذ رحيل خالد رفعت عن ذلك المنصب ويبحث مسئولى الأبيض عن تعيين مديرا للتعاقدات خلال الفترة الجارية.

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