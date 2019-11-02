شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى راحة من التدريبات غدا فى معسكر دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي اللاعبين راحة من التدريبات غدا، الأحد، ويكتفى اللاعبون بأداء بعض التدريبات فى "الجيمانيزوم" بمقر إقامة الفريق بدبى، على أن يستأنف الفريق مرانه الاثنين المقبل خلال معسكره المغلق الذى يقام حاليا فى الإمارات.

ويستضيف نادى شباب الأهلى دبى تدريبات الفريق خلال فترة المعسكر والتى بدأت الخميس الماضى وتستمر إلى الأربعاء المقبل.

ويؤدى الأهلى مرانه على فترة واحدة وفقا للبرنامج الذى حدده الجهاز بقيادة السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، والذى يبحث عن تحقيق أقصى استفادة من خلال تجمع اللاعبين فى المعسكر الخارجى.

وتتوقف بطولة الدورى المحلى حالياً بسبب ارتباط المنتخب الأول بمباراتى كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2021)، وكذلك خوض المنتخب الأولمبى تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.