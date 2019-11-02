شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطلب حضور 80 ألف مشجع فى مباراتىّ المنتخب أمام ليبيريا وكينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد الكرة خطاباً رسمياً إلى الجهات الأمنية يطلب فيه حضور 80 ألف مشجع فى المباراتين اللتين يخوضهما المنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى على استاد برج العرب أمام ليبيريا وكينيا.

وتضمن خطاب اتحاد الكرة للأمن أنه يطلب حضور السعة الجماهيرية كاملة باستاد برج العرب فى المباراتين، وينتظر اتحاد الكرة قرار الأمن بالموافقة على هذا العدد وهو 80 ألف مشجع سعة الاستاد، أو تحديد عدد معين وفقاً للرؤية الأمنية.

ويخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام ليبيريا ببرج العرب يوم 7 نوفمبر الجارى قبل خوض مباراته الإفتتاحية بتصفيات أمم افريقيا 2021 أمام كينيا على نفس الملعب يوم 14 نوفمبر.