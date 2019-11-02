شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد انضمام دوليى الأهلى لمعسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينضم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى الدوليون، والموجودون حاليا مع الفريق فى معسكر الإمارات، إلى معسكر المنتخب الوطني الأول الخميس المقبل بعد انتهاء فترة المعسكر وعودتهم إلى القاهرة.

واللاعبون الذين وقع عليهم اختيار جهاز المنتخب من الأهلى هم: أحمد فتحى ومحمد الشناوى ومحمد هانى ومحمود وحيد ورامى ربيعة وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات.

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وتعود بعثة الأهلى إلى القاهرة الأربعاء المقبل، على أن ينضم الدوليون إلى معسكر المنتخب بداية من الخميس.

ويستعد المنتخب الوطنى الأول للتصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021 التى تقام فى الكاميرون.

قائمة الأهلى فى معسكر دبى تضم 25 لاعبا وهم: محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى، أحمد فتحى ومحمد هانى ومحمود وحيد وعلى معلول ورامى ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود متولى وحسين السيد، حسام عاشور وعمرو السولية وحمدى فتحى وكريم نيدفيد ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو ومحمد مجدى أفشة وصالح جمعة وجونيور أجاى وأحمد الشيخ، وليد أزارو ومروان محسن.