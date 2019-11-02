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فحص طبى لـ حسين السيد وجلسات للاعبى الأهلى فى الجيم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع حسين السيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى لفحص طبى قبل انطلاق مران الفريق الذى يقام مساء اليوم، للاطمئنان على حالته بعد تعرضه لكدمة فى مران الأمس والتى أدت أدت إلى تورم خفيف فى الركبة.

وخرج السيد قبل نهاية مران الأمس بصحبة طبيب الفريق خالد محمود، وخضع لفحوصات طبية، وعلى ضوء نتائج الفحص الطبي اليوم يتحدد فرص مشاركته فى المران الجماعى.

وفى ذات السياق خاض لاعبو الأهلى جلسة فى الجيم صباح اليوم داخل فندق الإقامة بدبى، ضمن البرنامج الذي حدده الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

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ويؤدي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب نادي شباب الاهلي دبي، ويركز فيه الجهاز الفنى على تدريبات الكرة بشكل أكبر، إلى جانب التركيز على الجانب البدني.

 وعقد رينيه فايلر جلسات فنية ونظرية مع اللاعبين لتوضيح بعض الجمل الفنية التي يرغب في تطبيقها سواء فيما يتعلق بالتحرك داخل أرض الملعب وبناء الهجمات.

 

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