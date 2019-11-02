إنفوجراف.. أرقام قمصان لاعبى المنتخب الأوليمبى فى أمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب أرقام قمصان لاعبى الفراعنة استعداداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تنطلق الجمعة المقبل وتستمر حتى 22 من شهر نوفمبر الجارى، والمؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020. ويرتدى رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلى القميص رقم 10 فى صفوف منتخب مصر، وطاهر طاهر جناح المقاولون العرب القميص رقم 9 ، ومصطفى محمد مهاجم الزمالك للقميص رقم 11. Advertisements

انفوجراف وضم شوقى غريب 21 لاعباً لطولة أمم أفريقيا وهم: لحراسة المرمي : عمر رضوان و عمر صلاح و محمد صبحي ، وفى خط الدفاع :أسامه جلال و محمود مرعي و محمود الجزار و أحمد رمضان (بيكهام) و محمد عبد السلام و أحمد أبو الفتوح و كريم العراقي ، وفى خط الوسط أكرم توفيق و غنام محمد و عمار حمدي و ناصر ماهر و للهجوم رمضان صبحي و طاهر محمد طاهر وإمام عاشور و عبدالرحمن مجدي و مصطفي محمد و صلاح محسن و أحمد ياسر ريان بينما تم استبعاد كل من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدي ، محمد صادق، أحمد أيمن.



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