شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يوجه الشكر لنادى شباب أهلي دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلى، الشكر لإدارة نادى شباب الأهلي دبى على استضافة تدريبات الفريق خلال المعسكر التدريبي الذي يقام حاليا بالإمارت لمدة أسبوع، وذلك في إطار تحضيرات الجهاز الفنى للمرحلة المقبلة والتي يخوض خلالها الأهلي منافسات بطولة الدوري ومواجهة النجم الساحلي في تونس في أول مباراة للفريق بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأشاد عبد الحفيظ بالتعاون الرائع مع جانب إدارة نادى شباب الأهلى دبى مع بعثة الأهلى منذ وصلها عصر الخميس الماضى لبدء المعسكر الخارجى، حيث فتح نادى شباب أهلى دبى ملاعبه لتدريبات الأحمر خلال معسكر الإمارات، وخاض الفريق مرانه الأول يوم الخميس على فرع النادى الإماراتى بمنطقة العوير، فيما أدى مرانه أمس على فرع النادى بالممزر والقريب من فندق الإقامة.

كما وجه مدير الكرة بالأهلى الشكر للإعلامى عبدالفتاح إسماعيل، على تواصله المستمر مع البعثة وتسهيل بعض المهام الخاصة بالأمور الإدارية.

ويأتى معسكر الأهلى الحالى فى ظل توقف بطولة الدورى المحلى حالياً بسبب ارتباط المنتخب الأول بمباراتى كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2021) وكذلك خوض المنتخب الأوليمبى تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.