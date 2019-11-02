شكرا لقرائتكم خبر عن جولة حرة للاعبى الأهلى غدا فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى جولة حرة غداً فى دبى، على هامش معسكر الفريق الذى يقام في الإمارات بدءا من الخميس الماضي ويستمر إلى الأربعاء المقبل.

ويؤدي الأهلي مرانه اليوم على ملعب شباب الأهلي دبى، ضمن البرنامج الذى ينفذه الفريق على المستوى البدنى والفنى، والذى يرغب من خلاله رينيه فايلر المدير الفني في الوصول إلى أهداف محددة، سواء على المستويين الفنى أو التقارب بشكل أكبر بين الجهاز واللاعبين، من خلال التواجد فى معسكر خارجى لمدة أسبوع.

ويستعد الأهلي لمرحلة ما بعد انتهاء فترة التوقف خلال شهر نوفمبر الجارى، والتى تشهد مشاركة الفريق في مواجهات وتحديات قوية سواء على المستوى المحلي أو الأفريقى.

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وتتوقف بطولة الدوري المحلي حالياً بسبب إرتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة ( الكاميرون 2021) وكذلك خوض المنتخب الأولمبي تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

قائمة الأهلى فى معسكر دبى تضم 25 لاعبا وهم محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى، أحمد فتحى ومحمد هانى ومحمود وحيد وعلى معلول ورامى ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود متولي وحسين السيد، حسام عاشور وعمرو السولية وحمدى فتحى وكريم نيدفيد ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو ومحمد مجدى أفشة وصالح جمعة وجونيور أجاى وأحمد الشيخ، وليد أزارو ومروان محسن.