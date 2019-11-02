شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يناقش تعيين مدير تعاقدات جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مجلس إدارة الزمالك، خلال الفترة الجارية، تعيين مديراً للتعاقدات بالقلعة البيضاء، حيث تم طرح عدد من الأسماء على مجلس إدارة النادى خلال الفترة الماضية.

ولم يستقر مجلس الزمالك على اسم معين لذا فضل مجلس إدارة القلعة البيضاء إرجاء الحديث فى الملف لحين حسمه بصورة نهائية، وفقا لما كشفه مصدر مطلع بالنادى الأبيض.

ويتولى شريف إسلام منصب مدير التسويق بالزمالك منذ رحيل خالد رفعت عن ذلك المنصب ويبحث مسئولى الأبيض عن تعيين مديرا للتعاقدات خلال الفترة الجارية.