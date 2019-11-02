شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يحدد السادسة مساء موعدا لودية ليبيريا الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسئولو منتخب مصر السادسة مساءً موعداً للمباراة الودية التى يخوضها الفراعنة أمام منتخب ليبريا الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن التحضيرات لمباراتىّ كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021.

وكان محمد بركات، مدير المنتخب الوطنى الأول، أعلن توصل الاتحاد المصرى لكرة القدم إلى اتفاق نهائى مع نظيره الليبيرى لإقامة مباراة ودية بين منتخبى البلدين يوم 7 نوفمبر المقبل.

وقال مدير المنتخب، إن مباراة ليبيريا ستقام على استاد برج العرب بالإسكندرية، مشيرا إلى أن منتخب ليبيريا هو المتاح فى هذه الفترة الحالية لمواجهة منتخب مصر خارج الأجندة الدولية، بينما جميع المنتخبات الأخرى منشغلة بالتجهيز لخوض مباريات فى التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا.

وسبق للمنتخب الوطنى مواجهة نظيره الليبيرى 4 مرات جميعها فى تصفيات كأس العالم، كان الفوز من نصيب المنتخب المصرى مرتين بنتيجة 2 /0 فى تصفيات كأس العالم 1990وفوز بنتيجة 5 /0 بتصفيات كأس العالم 1998 وخسر منتخبنا مرتين بنفس النتيجة 1/0.