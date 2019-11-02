شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ لـ«المصري اليوم»: سأزور «الخطيب» قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، إنه سيزور محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قريبًا للاطمئنان على صحته.

وأضاف «آل الشيخ»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه يرتب لزيارة «الخطيب» في أقرب وقت، حيث تمنعه فعاليات «موسم الرياض»، التي تشهدها المملكة العربية السعودية، من زيارة «الخطيب» في الوقت الحالي، كما أن الأخير سيتواجد خارج مصر خلال الأسابيع المقبلة.