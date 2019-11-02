شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: لا أقبل التدخل أو المزايدة على علاقتي بالأهلي وجمهوره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، رفضه لأي تدخل أو مزايدة عل علاقته مع كيان النادي الأهلي وجماهيره.

ويأتي ذلك بعدما شهدت الساعات الماضية بعض التصريحات التي تفاعل معها «آل الشيخ»، إذ طالب قائد الأهلي الأسبق مصطفى يونس جماهير المارد الأحمر بمعرفة موعد حضور رئيس هيئة الترفيه السعودية إلى مصر والذهاب له لاستقباله والاعتذار له، وهو ما رفضه «آل الشيخ»، معلقًا على صفحته على «فيس بوك»: «أنا من جمهور الأهلي. ومبيناش اعتذارات. إحنا أهل وإخوان. ومحدش يفرض على الجمهور حاجة».

Advertisements

ومن جهة أخرى، وجه أحمد عفيفي، المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز السابق، رسالة إلى «آل الشيخ» قال فيها: «هل الأولوية في الدعم أو في إنشاء ملعب هتروح للناس اللي وعدتهم بعد ما استقبلوك استقبال الفاتحين وقفوا جنبك ووقفوا وراك في كل المشكلات مع الطرف الآخر.. وهل أنت متوقع تمشي في هذا المسار هتوصل لنتيجة مختلفة.. وأنا تقديري الشخصي مفيش حاجة هتتغير، والناس بتقول على الفيس رجعوا الراجل ومتخلهوش يعمل حاجة هناك خلوه يعمل حاجة هنا». وتابع: «الناس دي وقفت جنبك وفي ظهرك نتيجة المسار الذي سلكته في الأهلي، واللي انت حاليا هتسلكه مرة أخرى ودي وجهة نظرك، هل لو في مجال للأولوية للناس اللي أخدوا وعد بالملعب، وأعتقد محتاجين إجابة وليه الناس دي يتقلها اللي يلعب معانا يستحمل ويتعور».

ورد «آل الشيخ» على رسالة عفيفي، عبر صفحته بـ«فيس بوك» قائلًا: «في البداية أحب أشكرك على صراحتك بس برضه عاوز منك تستحمل صراحتي وأنا أخوك وانت عارف يا أحمد معزتك عندي (ومادام نزلت الموضوع في صفحتك على الملأ هرد زيك على الملأ)، أولاً، هل حد قال ليك من البداية أو ميعرفش إني بشجع في مصر الأهلي؟!، ثانياً: هل أنا لما زرت غير الأهلي في فترة الخلاف هل كنت شخصية نكرة ولا وزير سعودي ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس اتحاد التضامن الإسلامي؟!. تالث حاجة: هل قدمت شيئا أو لم أقدم ؟! رابع حاجة: إنى مش جمعية خيرية يا أخي الكريم أو حد ممكن يفرض على أقدم أو لا أقدم، خامس حاجة: أنا قررت وبوضوح أني لن أدعم بعد اليوم إلا الفريق اللى بشجعه، سادس حاجة: وملهاش علاقة بالموضوع .. هزور الخطيب قريبًا أطمن عليه لو حابب تزعل زيادة وهتفضل أخ وعزيز يا كابتن... واللي يلعب... كمل براحتك».

وتابع: ««مرة أخرى مع كامل احترامي لك كأخ عزيز وبحب أتابع تحليله وتعرف قربك ومكانتك عندي لكن أنت مصر على الصراحة فخذ صراحة... أولًا، بالنسبة لموضوع عبدالله السعيد الشرط الجزائي في الجنة إن شاء الله... ثانياً، علاقتي بالنادي الذى أحبه وجمهوره في اعتقادي ده موضوع يخضع لتقديري، ثالثًا، مهو أكيد حب الجمهور في الاستقبال لأسباب منها جروس والنقاز وفرجاني ودعم صفقة أبوطيب... وأهم سبب إني أهلاوي... رابعًا، الرهان على حاجة مش موجودة أساسًا مش في محله... خامسًا، واحد ورجع لبيته وأهله زعلان ليه؟... سادسًا، وده المهم... اسأل عنه خالد بيبو يجاوبك».